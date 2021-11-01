  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü

İzmir'de kan donduran olay! İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir kişi, çalıştığı maden fabrikasında çıkarılmakla kendisini tehdit eden kişiyi, sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldürdü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de kan donduran olay! İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü
İHA

01.11.2021, 12:45

Edinilen bilgiye göre, olay 31 Ekim saat 00.45 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Mahallesinde bulunan Pekmez Pazarı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat Oğuz (35) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D. av tüfeğiyle Esat Oğuz'a ateş açtı. Baş kısmına mermiler isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Esat Oğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., kendisini ihbar etti. Şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, maktulün evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Esat Oğuz'u tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kan donduran olay! İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.