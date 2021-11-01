KIZILAY Karşıyaka Şubesi 30 Ekim 2020'de 117 kişinin ölümü ile sonuçlanan depremde yaşamını yitirenlerin ruhuna lokma döktü, dualar okuttu. Karşıyaka İskelede düzenlenen lokma dağıtımından önce Mustafa Kemal Paşa Camii İmam Hatibi Şuayip Coşkun tarafından dua okundu. Kızılay Karşıyaka Şubesi Başkanı Kamil Karadeniz, "Depremin birinci yılında Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmayarak, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun" diye konuştu.
Kızılay, depremde vefat edenler için lokma döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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