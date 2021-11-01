Konak’taki gökdelene zorlu itiraz!

İZMIR Konak'ta, Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan Zorlu Holding'e ait gökdelen projesinin yüksekliğiyle ilgili yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor. Gelinen süreçte, odalar, STK'lar ve bazı vatandaşların "ruhsatı iptal edilsin" çağrısıyla tepki gösterdiği projede bina yüksekliği 159 metreden 130 metreye düştürülmüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir hamleyle 84 metrede karar kıldığı projeye yapılan itirazlar, Konak Belediyesi'nin Kasım ayı meclis gündemine alındı.

İTİRAZ LİSTESİ OLDUKÇA KABARIK

KONAK Belediyesi'nin 01.03.2021 tarihli ve 48/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 05.770 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliklerine, 27.09.2021-26.10.2021 tarihleri arasındaki askı süresi içerisinde çok sayıda kişi itiraz etti. İtiraz listesinde TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Aydemir, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, Ali Rıza Avcan, Tarihçi Orhan Beşikci, Oral Dünyaoğulları, Vakıfbank eski Bölge Müdürü İbrahim Naki Avşar, Doç. Dr. Muhteşem Gedizlioğlu, Emin-Çiğdem Özmen, İbrahim Akın, Adnan Gürcan Dalıcı, Halil Dönmez, Nisangül Ceylan, Cemali Ceylan, EGEÇEP Derneği vekili Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Devrim Öz, Av. Fahri Alparslan, Mehmet Tayfun, İnci Erkuş yer aldı. Tartışmalı projeyle ilgili dikkat çeken bir başka durum ise; yükseklik nedeniyle ruhsatı iptal edilsin çağrısında bulunulan AVM'nin sahibi olan Passtel Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin meclis kararına itiraz etmesi oldu.

PASSTEL GIDA DA İTİRAZ ETTİ

ZORLU Holding'in inşaat ve gayrimenkul şirketi olan Passtel A.Ş'nin itiraz dilekçesinde kazanılmış hakkını geri almak için başvurduğu öğrenildi. Ruhsatın kesildiği ilk yükseklik olan 159 metreyi talep eden şirket, imar hakkı olan "serbest yükseklik" uygulamasının geçerli olması talebinde bulundu. Birçok kesim tarafından İzmir'in silüetini bozacağı düşünülen gökdelenin akıbeti merak ediliyor.