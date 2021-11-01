Sokak ortasında öldürdü

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay önceki gece Kınık Mektebi Rüştiye Caddesi Kınık Belediye Hamamı önünde yaşandı. Kınık'ta özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası Hüseyin Dinçer (32) işten çıkarılmasından sorumlu olduğunu ileri sürdüğü Esat Oğuz'la tartışmaya başladı. Tartışma şırasında Dinçer pompalı tüfekle Esat Oğuz'u vurdu. Kanlar içerisinde kalan Esat Oğuz olay yerinde yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetten sonra 155 polis imdat hattını arayan Hüseyin Dinçer kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis Hüseyin Dinçer'i suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Oğuz ve Dinçer'in cinayetten bir gün önce polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL