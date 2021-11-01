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Sokak ortasında öldürdü

İZMİR Kınık ilçesinde yaşayan Hüseyin Dinçer, çalıştığı maden fabrikasından çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Esat Oğuz'u (35) sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Kanlar içerisinde kalan Esat Oğuz olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Hüseyin Dinçer polisi arayıp teslim oldu.

Sokak ortasında öldürdü

1.11.2021

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay önceki gece Kınık Mektebi Rüştiye Caddesi Kınık Belediye Hamamı önünde yaşandı. Kınık'ta özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası Hüseyin Dinçer (32) işten çıkarılmasından sorumlu olduğunu ileri sürdüğü Esat Oğuz'la tartışmaya başladı. Tartışma şırasında Dinçer pompalı tüfekle Esat Oğuz'u vurdu. Kanlar içerisinde kalan Esat Oğuz olay yerinde yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ
Cinayetten sonra 155 polis imdat hattını arayan Hüseyin Dinçer kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis Hüseyin Dinçer'i suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Oğuz ve Dinçer'in cinayetten bir gün önce polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL

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