Böl-parçala aynı şirkete ver!

İZMİR Gaziemir'de CHP'li Başkan Halil Arda yönetimindeki belediye, ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlara yeni doğan, evde bakım hizmeti ve hasta nakil ambulansı hizmeti vermek için geçtiğimiz yılın sonunda "açık" ihaleye çıktı. 2021 yılını kapsayacak şekilde 12 aylık çıkılan ihalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 531 bin lira olarak belirlendi. Ancak GSM Medya Sağlık şirketince verilen 2 milyon 724 bin liralık tek geçerli teklif belediyenin belirlediği yaklaşık maliyetin üzerinde olunca ihale iptal edildi. Belediye, Ocak 2021'de bu defa pazarlık usulü ile ihaleye çıktı. İhalenin süresi de 3 aya düşürüldü. Bu ihalede 624 bin 846 lira yaklaşık maliyet belirlendi. Ancak ihale, davet edilip pazarlık yapılan GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon şirketine 649 bin 545 lira ile verildi. Belediyenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi gerekçesiyle ikinci ihaleyi iptal etmemesi dikkat çekti.

AYNI FİRMAYA VERDİLER

Bu iki ihalenin ardından belediye, 20 Nisan tarihinde önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinden 6 ay sonrasını kapsayan bir şekilde 36 ay süreli yeni bir açık ihale yaptı. Ancak iki firmanın itirazı üzerine KİK bu ihaleyi iptal etti. Belediye, iptal olan açık ihalenin yerine bu defa yine pazarlık usulü ile ihaleye çıktı ve yine işi küçültüp süresini 36 aydan 6 aya düşürdü. 1 milyon 365 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen ihale yine İstanbullu GSM Medya firmasına verdi. Belediyenin ihalelerde böyle bir yol izlemesi şaşkınlıkla karşılandı.

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR'

GAZİEMİR Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, yapılan ihalelerde görevi kötüye kullanma olduğunu söyledi. Atmaca, "Bu hizmetin kapasitesinin azaltılmasıyla emekçi kardeşlerimizin kazanılmış haklarının yok olması, bir kısmının işsiz bırakılması, kamu kaynaklarının verimli kullanılmaması, şeffaf ve açık ihale yönteminin uygulanmaması nedeniyle görevin kötüye kullanıldığı yönünde durumların oluştuğunu düşünüyoruz. Belediyenin bu tavırları nedeniyle belediye emekçileri işinden oldu. İlk ihalelerde bu hizmeti veren firma değişti. 3 aylık pazarlık usulü ihale yapıldığı için bu hizmet için görevlendirilen çalışanlar yeni firmaya devrolmadı. 32 kişinin 17'si işsiz kaldı" diye konuştu.