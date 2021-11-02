CHP İzmir kaynıyor

CHP İzmir örgütü kaynıyor. Son dönemde CHP'de gerek görevden alma, gerek istifaya zorlama, gerekse de ilçe yöneticilerinin istifası sonucu Kınık, Menemen, Menderes, Tire, Torbalı ilçe başkanları giderken, dün de Bayraklı'da şok bir gelişme yaşandı.

Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un depremde hasar gören binası için belediyeden 600 bin lira tazminat isteyen bir dilekçe kaleme almasına tepki gösteren ilçe yönetiminin Kemal Kaygül, Tansel Namlıses, Zuhal Eroğlu, Ali İzzet Uğur, Teoman Karaca, Erol Atkın, Ozan Uludağ, Hülya Devrilen Akay, Mehmet Kaya, Serkan Yıldırım'dan oluşan 10 üyesi istifasını sundu. Böylece Susmuş ve yönetimi düşmüş oldu.

CHP İl Başkanlığı'na istifa dilekçelerini veren yöneticiler, "Pınar Susmuş, kişisel çıkarına öncelik vermiş, belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizi zor duruma düşürmüştür. Bulunduğu makamla bağdaşmayan tutum sergilemiştir. Tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi" diye konuştu. Pınar Susmuş ile birlikte İzmir CHP'de görevinden olan ya da görevi bırakan ilçe başkanlarının sayısı da 6'ya yükseldi. CHP İzmir'de bu dönem görevi sona eren ilk ilçe başkanı Kınık'ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden İsmail Yılmaz olmuştu.

YÜCEL BASKI YAPTI İDDİASI

Ancak istifanın arka planında İl Başkanı Deniz Yücel'in baskıları olduğu konuşuldu. Ardından CHP'den seçilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluk operasyonunda tutuklanınca, başkanvekili seçimini CHP'li meclis üyelerinin kendi içlerinde fire vermesi sonucu AK Partili Aydın Pehlivan kazandı. Sonrasında da CHP'li üyeler içinde fireler sürdü. İl Başkanlığı Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan'ı görevden alarak yerine Ömer Güney'i atadı. Görevi sona eren üçüncü ilçe başkanı Menderes'ten Kemal Koç oldu. Koç'un yönetiminden 8 kişi, 7 Eylül'de istifa ederek Koç'u başkanlıktan düşürdü. Kemal Koç'un yerine Muammer Karabacak ve 5 kişilik geçici yönetim atandı. CHP bu ilçede önümüzdeki 20 Kasım'da kongre yapacak.

PAYLAŞIMI GÖREVDEN ETTİ

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar da geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal "Çıplak kadın" paylaşımı nedeniyle büyük tepki çekti. Şenoyar, İl Yönetimi tarafından görevden alındı ve yerine Şenol Sardoğan atandı. İl Yönetim Kurulu'nca son olarak görevden alınan ilçe başkanı ise, Torbalı'dan Erol Günaydın oldu. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından meclis içinden yeni belediye başkanı seçimine ilişkin süreçte 2 meclis üyesinin partiden istifa etmesi krize neden oldu. Erol Günaydın krizi yönetemediği gerekçesiyle görevden alındı. Sert tepki gösteren Günaydın, "İl Başkanı Deniz Yücel'in kararı saçma sapan bir karardır" dedi. İlçeyi kongreye götürecek geçici yönetim ve ilçe başkanının atanması bekleniyor.

SANDAL: ÖRGÜTÜN TAKDİRİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe yönetiminden 10 yöneticinin istifa etmesini değerlendirdi. Sandal, "Bu tamamen örgütün takdiri. Ben bu işlere karışamam. İl Başkanlığı'nın da bir tasarrufu olacaktır. Belediye başkanı olarak ben bu sürecin dışındayım. Seçilen arkadaşımız ve yönetimiyle yine beraber çalışırız" dedi.