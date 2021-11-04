İzmir'de, 5 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Smyrna Antik Kenti'ne ait tiyatroda, sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir latrina (tuvalet) bulundu. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Akdeniz'de ilk kez bir tiyatro sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılmış olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi.
Antik tiyatro kulisinde ilk tuvalet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.