Antik tiyatro kulisinde ilk tuvalet

İzmir’deki tarihi buluntu heyecan yarattı

İzmir'de, 5 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Smyrna Antik Kenti'ne ait tiyatroda, sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir latrina (tuvalet) bulundu. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Akdeniz'de ilk kez bir tiyatro sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılmış olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi.