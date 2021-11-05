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Haberler İzmir Çöken apartmanla ilgili mahkemede skandal ifadeler

Çöken apartmanla ilgili mahkemede skandal ifadeler

Çöken apartmanla ilgili mahkemede skandal ifadeler

5.11.2021

İZMİR'DEKİ büyük depremde 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. 2018'de 'sağlamlık raporu' hazırlayan ve o dönem Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nde inşaat mühendisi olan tanık Esra Altıntaş, "Dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı" dedi.

Rapor hazırlayan Fizik Mühendisi Tuncer Kemal Altındağ da, belediyenin Deprem Etüt Merkezi'nin depremden 10 gün sonra kapatıldığını söyledi. Sanıklardan binanın statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ise, "Ben projeyi hazırladım ama yapanlar uygun yapmadı" sözleriyle kendini savundu. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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