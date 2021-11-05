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Haberler İzmir İZTO projesine özendirme ödülü

İZTO projesine özendirme ödülü

İZTO projesine özendirme ödülü

5.11.2021

İZMIR Ticaret Odası (İZTO) ile Çiğli Belediyesi iş birliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Mercan Efe Güney'in yürütücülüğünde hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı" projesi, Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021 Yarışmasında özendirme kategorisinde ödüle layık görüldü. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Projemiz, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle fizik-mekânda yaşadıkları zorlukları bertaraf etmenin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı koymayı hedefliyor. Daha da geliştirerek, uygulanabilirliğini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.
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