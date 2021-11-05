Kazı alanına mobil DNA merkezi geldi

İzmir'deki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazılarında, Türkiye'de ilk kez bir mobil DNA merkezi kuruldu. Bu sayede, kazıda bulunan önemli materyallerin yurtdışındaki merkezlere gönderilmesine gerek kalmayacak. Selçuk'taki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında kurulan merkeze 'Antik DNA Araştırma Merkezi' (ADAM) ismi verilirken; böylece kazıdan elde edilen önemli buluntuların yurtdışındaki DNA merkezlerine gönderilmesine gerek kalmayacağı öğrenildi.

ÇOK PAHALI BİR İŞLEM

ADAM'ın Türkiye'de arkeolojik alanlarda kurulan ilk DNA merkezi olduğunu söyleyen kazı başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Bu merkezde antropolog ve genetik uzmanları tarafından alandan çıkarılan organik malzemelerin DNA'sı çözümlenecek. Bu Türkiye'de ilk olarak gerçekleşiyor" dedi. Türkiye'de DNA araştırmalarının birkaç merkezde yapılan ve pahalı bir işlem olduğunu ifade eden Mimaroğlu, "İnsan DNA'sı çok önemli bir materyal olduğu için bu bilgileri dışarıyla paylaşmanın doğru olmadığı düşüncesiyle böyle bir merkez kurma gereği duyduk" dedi.