Başkan Halil Arda CHP ile ipleri kopardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ekim'deki İzmir programı çerçevesinde Karabağlar'da, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel atma törenine katılıp, Gaziemir ilçe sınırları içersinde bulunan Fuar İzmir'de de muhtarlarla toplantı yapmıştı. Aynı gün Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, üç belediye başkan yardımcısı ve eşlerini yanını alarak, Datça'da Kardeş Şehir Protokolü imzalama töreni düzenledi.

ARDAHAN BAŞKANI BİLE KATILDI

Daha önce de çok kez parti içi sorunlarla gündeme gelen Arda, Genel Başkanın İzmir'e gelmesine rağmen başka programa katılması nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bile katıldığı toplantı günü Başkan Halil Arda'nın Datça Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü imzalamak üzere Muğla'ya gitmesi partililerden tepki çekti. Başkan Halil Arda ile yaşadığı sorunların ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi tarafından CHP'den ihraç edilen Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Levent Çağlarsu da konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

"CÜMBÜR CEMAAT DATÇA'DA"

Kendisini ihraç edenlere 'Şimdi mutlu musunuz?' sorusunu yönelten Çağlarsu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karabağlar'da açılışta. Gaziemir sınırları içerisinde muhtarlarla toplantıda. Gaziemir Belediye Başkanı cümbür cemaat Datça'da tatilde, kardeş belediye peşinde. Bu kişinin şikayeti ile beni partiden ihraç edenler, mutlu musunuz şimdi?" dedi.

MERT ALPDÜNDAR