‘Şehircilik cinayeti’

İzmirli iş insanı ve 25'inci Dönem MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, Bornova Kayadibi ve Karaçam köyleri sınırlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mezarlığa sert tepki gösterdi. Koç, "İzmir'in şehircilik olarak kullanıma açılması gereken en sağlam zemine sahip alanına mezarlık yapılıyor. Bu alan komple kaya ve taş. Kırıcılar günlerdir alanda çalışıyor bırakın zemin altına inmeyi henüz zeminin üstündeki taşları bile kıramıyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunan Koç, şöyle konuştu: "Uzmanlar fay hatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerken, ben buradan Sayın Soyer'e, mezarlık yaptırdığı alanın zemininden haberinin olup olmadığını sormak istiyorum. Nereye ne yaptıklarının farkındalar mı? 1 yıl önce deprem yaşadık ve 117 canımızı toprağa gömdük. Sağlam olmayan zeminlerde, şehircilik olmaması gereken zeminlerde, alüvyonlarla dolu olan yerlerde şehir kurarken, tamamıyla kaya olan, 10 şiddetindeki depremin dahi hiçbir şey yapamayacağı bir zemine 'kırıcılarla kırabildiğimiz kadar kırarız, kıramadığımız kadarıyla da üstüne toprak koyarak mezarlık yaparız' düşüncesi anlaşılabilir bir düşünce değil. Bu şehircilik adına bir cinayettir. İnsanlarımızın gelecekte sağlam binalarda yaşama hakkının gaspıdır. Bunun önüne geçilmesi lazım. Uygulamanın tekrar gözden geçirilmesini istiyorum."