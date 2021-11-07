İzmirliler güzel havada sahile akın etti

TÜRKİYE'NİN büyük bölümünde pastırma sıcaklarının etkili olmasıyla birlikte İzmirliler de hafta sonunda sahillere aktı. Özellikle Alsancak sokaklarında kalabalık göze çarptı. Yaklaşık 1 hafta süren soğuk havanın ardından pastırma sıcaklarının etkili olmasıyla birlikte İzmir'in havası yazı aratmadı. 28 dereceye ulaşan sıcaklığı fırsat bilen İzmirliler kendilerini kıyılara attı.

Özellikle Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı ve Bayraklı bölgelerinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görülürken, aileler çocuklarıyla birlikte çimlerde yazı aratmayan havanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları Salı gününe kadar etkili olacak. Salı gününden sonra havaların tekrar soğumaya başlaması bekleniyor.

■ MERT ALPDÜNDAR