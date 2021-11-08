İzmır'in Tire ilçesinde bir kadın, parkta bulduğu 91 bin TL değerindeki takı ve altınlarla dolu çantayı polise teslim etti. Çantanın yeni evli bir çifte ait olduğu öğrenildi. İlginç olay önceki gün dün akşam saatlerinde Gölet mesire alanında meydana geldi. Yeni evli Fatih ve Merve K. çifti parktaki bankta karşılıklı oturup bir süre sohbet ettikten sonra, çalınmasından korktukları için yanlarında taşıdıkları takı çantasını unutarak evlerinin yolunu tuttu.
MÜJDEYİ POLİS VERDİ
GENÇ evlilerin hemen ardından kuzeniyle birlikte aynı masaya gelen Evrensel Keşan, unutulan çantayı fark etti. Keşan, Tire Emniyet Müdürlüğü'ne giderek çantayı tutanakla polise teslim etti. Polis, çantanın içindeki nottan genç evlilere ulaşıp müjdeli haberi verdi. Karakola koşan çift, genç kadına 'insanlık ölmemiş' diyerek teşekkür etti.
NADİR UYSAL
91 bin TL’lik düğün takısını parkta unuttular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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