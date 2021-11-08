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Haberler İzmir İzmir’de sokak hayvanları için büyük seferberlik

İzmir’de sokak hayvanları için büyük seferberlik

İzmir’de sokak hayvanları için büyük seferberlik

8.11.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısını artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile işbirliğine hazırlanıyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren çalışmalara ilişkin protokol Kasım ayı meclis toplantısında oylanacak. Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek, hayvan hakları ve halk sağlığını korumak için kısırlaştırdığı sokak hayvanı sayısını son iki buçuk yılda iki katına çıkaran Büyükşehir, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile yapılacak protokol ile odaya üye poliklinik ve hayvan hastaneleri aracılığıyla kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısını artırmayı hedefliyor. İzmir'in 11 ilçesinde başlayacak kısırlaştırmanın yanı sıra parazit ilacı uygulaması ve kuduz aşısı işlemlerini içeren protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayının ardından hayata geçecek. Protokol kapsamında sokak hayvanlarına kulak küpesi ve mikroçip takılarak işaretlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak.

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