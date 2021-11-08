Tire’de esrarengiz cinayet

Tire'de iki arkadaşı ile birlikte alkol alıp eğlenen Hüseyin Yüksel adlı çiftçi, bir ara hava almak için dışarı çıktığı bağ evinin avlusunda tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü. Esrarengiz cinayetle ilgili Yüksel'in iki arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

İzmir'in Tire ilçesinde, Hüseyin Yüksel (55) adlı evli ve iki çocuk sahibi çiftçi, esrarengiz bir cinayete kurban gitti. Olay, gece 22.00 sıralarında Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi.

MUHTARI ARADILAR

K.G. ve M.D. adlı arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol alıp eğlenen Yüksel, bir ara hava almak için evin dışına çıktı. Bir el silah sesiyle dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Gördükleri manzara karşısında paniğe kapılan iki arkadaş, köy muhtarını arayarak durumu anlattı. Olay yerine çağırılan jandarma ekipleri, ilk incelemede talihsiz adamın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden vurulduğunu belirledi. Soruşturma çok yönlü sürdürülürken, Yüksel'in birlikte eğlendiği iki arkadaşı gözaltına alındı. İki arkadaşın ifadeleri doğrultusunda S.Y. ve C.S. de gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

NADİR UYSAL