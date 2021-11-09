Aşkı değil kulesi kaçak

Çeşme Belediyesi, Dalyan Mahallesi'nde hikayesi filmlere konu olan sağır ve dilsiz Nezir Kaya'nın aşık olduğu kızın yaşadığı Sakız Adası'nı görebilmek için yaptığı ve ölümünden sonra 1985-1990 arasında dönemin Belediye Başkanı Nuri Ertan tarafından yıkılan kuleyi yeniden inşa etti. Ancak kulenin imar planlarına göre kaçak olduğu ortaya çıktı.

İKİ KEZ CASUS SANILDI

Belediye Fen İşleri Müdürü Ahmet Çiçek'in ifadesine göre, Başkan Ekrem Oran'ın şifahi talimatı ile yapı ruhsatsız inşa edilen kulenin mevzuata uydurulması için harekete geçildi. Bununla ilgili Çeşme Belediyesi'nce yapılan imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nce de kabul edildi. Kulenin kaçak olduğunu ortaya çıkaran Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş, "Mevzuata aykırı olan bir yapıyı korumak amacıyla plan tadilatı yapılamaz" diyerek bu tadilata onay veren meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çeşme'de 1935-1980 yılları arasında yaşayan sağır ve dilsiz Nezir Kaya, bir gün köye ziyarete gelen Rum güzeli Tinika'ya (bazılarına göre bu isim Maria) aşık oldu. Tinika'nın geldiği Sakız Adası'na bakıp duran Nezir Kaya, 25 tenekeyi bir araya getirerek yaptığı tekneyle adaya gitti. Pasaportsuz yakalanan Kaya Türk casusu sanılarak işkencelere uğradı.

HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ

Gerçeğin anlaşılmasıyla "bir daha gelmemesi" uyarısıyla serbest bırakıldı. Vazgeçmeyen Kaya, yelken gibi kullandığı uçurtmayla adaya gidip gelirken bu kez de Karaburun'da Yunan casusu sanılarak dayak yedi. Dalyan'a dönen uslanmaz aşık, bu kez inşaat ve mimari bilgisi olmadan, köyün ortasına bir kule yapmaya başladı.

Fuardaki Paraşüt Kulesi'ni gören Kaya, köyün içinde 10 metre yüksekliğinde ilk kuleyi inşaa etti, o kuleyi beğenmeyerek yıktı ve kısa süre sonra ikincisini yaptı. Kuleye çıkıp uzun uzun sevdiği kadının olduğu Sakız Adası'nı seyreden Kaya, kendisine armağan edilen bisikletiyle evine gittiği sırada geçirdiği kaza sonrası yaşama gözlerini yumdu. Kule, 1984 yılında Çeşme Belediye Başkanı seçilen Nuri Ertan'ın talimatıyla birkaç yıl sonra yıkıldı.

ERHAN GÜLENÇ