CHP’li başkanın Atatürk cehaleti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kasım ayı meclis toplantısında, katılımcılara Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan kısa filmi izletti. Aras gösterimin sonunda "Kızılay'a teşekkür ediyorum, çok güzel bir film hazırlamışlar" dedikten sonra akıllara durgunluk veren sözler sarf etti. Kendi partisinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de gözünden yaralandığını zanneden Başkan Aras, bununla da yetinmeyip Kızılay'ı da Atatürk'ün kurduğunu söyleyerek tarih bilgisiyle sınıfta kaldı.

BİLDİĞİ HER ŞEY YANLIŞ

Kısa film hakkında konuşan Aras sözlerine, "Biliyorsunuz, Atamız Çanakkale'de gözünden yaralanmıştı. Ondan sonra da Atamız gözünü kaybetti ve bir gözü bir daha hiç görmedi maalesef. Onu da çok güzel betimlemişler. Kızılay'ın kurucusu da zaten Atamız" diyerek devam etti. Toplantıda, Harp Okulu mezunu ve Yarbay rütbesiyle emekli olan Başkan Aras'ı dinleyenler şaşkınlarını gizleyemezken, Atatürk ve Kızılay hakkında bu kadar yanlış bilgiye sahip olması herkesi şaşırttı.

"ARAŞTIRMADAN KONUŞMUŞ"

Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan araştırmacı yazar Mustafa Gündoğdu, Harp Okulu mezunu Başkan Aras'ın araştırmadan konuştuğunu dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda yaralanmadığını belirten Gündoğdu, "Bir şarapnel parçası saatine gelmiş ve yaralanmasını önlemiştir. Çanakkale'deki hadise budur. Ayrıca mecliste gösterilen filmin de Çanakkale savaşıyla bir ilgisi yoktur ve Kızılay'ın kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk değildir" dedi.

ATATÜRK SADECE ADINI VERDİ

KIZILAY'IN 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla Dr. Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar- ı Ekrem Ömer Paşa'nın girişimleriyle kurulduğunu hatırlatan Gündoğdu, "1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1947'de de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kuruluşa Kızılay adını Atatürk vermiştir" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, gösterilen filimin sonunda "Derne 1912" yazdığını, Derne'nin Libya'da bir bölge olduğunu hatırlattı ve 2019'da çekildiğini açıklayarak, "Atatürk, Derne'ye Şark Kolordusu'nu temsilen gitmiştir. Orada savaşta gözüne kireç taşı kaçması sonucu gözünden rahatsızlık yaşamıştır. Atatürk'ün bir gözünün kör olduğuna dair Mustafa Gündoğdu resmi ya da gayri resmi kayıt yok" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER