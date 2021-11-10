"Bağ evi" cinayetine Müge Anlı merceği

Tire'de, hafta sonu meydana gelen 'bağ evi' cinayeti ATV'nin ünlü program yapımcı ve sunucusu Müge Anlı'nın radarına girdi. Eğridere köyünde bağ evinde arkadaşlarıyla eğlenirken esrarengiz bir şekilde öldürülen Hüseyin Yüksel cinayetindeki sır perdesi aralanamadı. Gözaltına alınan dört şüpheliden birinin jandarmadan, diğer üçünün ise savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından cinayette en başa dönüldü. ATV'de bugüne kadar onlarca esrarengiz olayı aydınlatan Müge Anlı ve ekibi de olaya el attı.

ARAŞTIRMAYA BAŞLADI BİLE

Müge Anlı'nın ekibinin cinayete kurban giden Hüseyin Yüksel'in yakınlarına ulaşarak iletişime geçtiği öğrenildi. Eğer, 'Bağ evi cinayeti' kanal yöneticileri tarafından yayın programına alınırsa ATV ekranlarına taşınarak aydınlatılmaya çalışılacak.

SERBEST BIRAKILDILAR

Tire'yi derinden sarsan esrarengiz cinayet geçtiğimiz Cumartesi akşamı Musluk beli mevkiindeki bağ evinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Hüseyin Yüksel (55), arkadaşları K.G ve M.D ile birlikte alkol alıp eğlenirken bir ara hava almak amacıyla bağ evinin bahçesine çıktı. Kısa süre sonra karanlığı yırtan bir el silah sesi duyuldu. Hızla dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Av tüfeğinden çıkan saçmalarla göğsünden vurulan Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturmayı derinleştiren jandarma önce K.G ve M.D'yi sonrasında da S.Y ve C.S'yi gözaltına aldı. S.Y jandarmadan, diğer üç zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından Cumhriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

NADİR UYSAL