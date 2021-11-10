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Haberler İzmir Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzmir'in Bornova ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yolda seyir halinde bir aracın üzerine düşen ağacın devrilme anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İHA

10.11.2021, 17:36

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yol kenarında duran bir ağaç devrildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşı teğet geçen ağaç, yolda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine düştü.



O ANLAR KAMERADA
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde yolun kenarından yürüyen vatandaşın, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması, devrilen ağacın bir otomobilin üzerine düşmesi ve çevredekilerin olaya tepkisi yer aldı.

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