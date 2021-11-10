Kordon'dan başlayan yürüyüşe katılanlar, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki kalpaklı posterini taşıdı. İzmirliler, ellerinde Atatürk'e özlemlerini anlatan pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.İzmir Atatürk’ü andı! Sirenler çaldı, herkes araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu
İzmir'de Büyük Önder'i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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