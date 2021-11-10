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Haberler İzmir “Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Çepni kandırdı”

“Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Çepni kandırdı”

“Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Çepni kandırdı”

10.11.2021

DİYARBAKIR'DA çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi sürerken, eyleme 1 kişi daha katıldı. 2017 yılında oğlu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Sabire Aydın, "Oğlumu HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi" dedi. Çepni'nin Samsun'da kafesi olduğunu söyleyen Aydın, "Onun kafesine gidip gelen çocuklar da halen orada kandırılıyorlar. Kızlar erkekleri, erkekler de kızları kandırıyor" diye konuştu.
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