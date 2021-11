Toprak yol isyanı

İzmir'in Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda halen asfalt yol bulunmadığına dikkat çeken vatandaşlar, toprak yoldan araç geçişinde tozdan kapı pencere açamadıklarını ifade etti. Uğur Mumcu Mahallesi 8981/1 Sokak başta olmak üzere çevredeki bazı cadde ve sokaklarda asfalt yol olmadığından dert yanan mahalle halkı, yetkililerden yardım istedi.

'SÜREKLİ TOZ YUTUYORUZ'

Bazı yollara zamanında asfalt atılsa da kazı çalışmalarından dolayı bu yolların da şu an berbat bir durumda olduğunu aktaran vatandaşlar, "Çiğli Harmandalı'nın göbeğinde oturduğumuz sokaklarda asfalt yol yok. Halen toprak yol. Bu yaz aşırı sıcaklarda yolun bu şekilde olmasından dolayı kapı pencere açamadık. Şu an balkona astığımız çamaşırlar, evlerimizin pencereleri her araç geçişinde toz toprak içinde kalıyor. Hava almak için bile balkonlarımıza çıkamaz olduk. Açtığımızda da gün boyu toz yutuyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Halen yollarımızda asfalt yok. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI