Urla teknoloji üssüne kavuşuyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Teknoloji Üssü ile ilgili imar planı değişikliğini yayınladı.

YILDIRIM'IN PROJESİ

PROJE, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsü içerisinde yer alıyor ve İzmir-Çeşme Karayolunu'nun yanı başında bulunuyor. Proje kapsamında 10 yılda 1.4 milyar lira yatırım ve 40 binden fazla istihdam edilmesi bekleniyor. Hayata geçirilmek istenen Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Teknoloji Üssü, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İzmir'den Büyükşehir Belediyesi adayı iken, 2014 seçimi öncesi yapmayı vadettiği '35 İzmir 35 Proje'den biri olduğu biliniyor.