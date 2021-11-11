Iki grubun kavgasında yok yere can verdi

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Dinç (63), pompalı tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

KAVGAYI ayırmak isteyen Nurettin Dinç, ateşlenen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinç'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dinç'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 ŞÜPHELİ FİRARDA

OLAYLA ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen V.S. ve E.C.A'nın polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Polis ekipleri pompalı tüfeği ateşleyen şüpheliyi tespit etmek için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

■ FATİH ŞENDİL