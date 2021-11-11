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İzmir'de depo ve iş yerlerine kaçak ürün baskını

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de depo ve iş yerlerine kaçak ürün baskını
İHA

11.11.2021, 16:56

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adresleri takibe aldı.

Ekipler, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 1 depo, 2 iş yeri ve 4 araçta arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 11 adet makaron, 11 bin adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet silah, 2 bin 135 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 120 adet kapak, 3 bin 610 adet etiket, 569 adet gözlük ve 17 adet saat ele geçirildi.



Operasyonlarda olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

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