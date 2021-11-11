Mihrimah’ı hayattan koparan kamyonetin sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi

Kaza, 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. 8423 Sokak'tan 8156 Sokak istikametine giden Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonetin, iddiaya göre, freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, bu sırada kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini kanlar içinde görünce, kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların müdahalesine rağmen Mihrimah yaşamını kaybetti. Hafif yaralanan Esila Ç. (8) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.





6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kazadan sonra kaçan Emrullah Güzel ve babası Nurullah Güzel (41) gözaltına alındı. Emrullah Güzel, polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba Güzel de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı. Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi. Nurullah Güzel aracı oğlunun kullandığını söyledi. Güzel de kamyoneti kullananı kendisi olduğunu itiraf etti. Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah Güzel tutuklandı.



Emrullah Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.



'POLİS EĞİTİMLERİM BAŞLAYACAK BERAATİMİ İSTİYORUM'

Davanın ilk duruşması Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrullah Güzel, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Mihrimah'ın babası Ali Akalın avukatı Haluk Peydahlıoğlu ve E.G'nin avukatları Remle Nur Şınık ile Nahit Yaman katıldı.





Hakim, ilk olarak sanık Güzel'e söz verdi. Güzel, kazadan 10 gün önce polis olabilmek için mülakata girip asil olarak hak kazandığını belirterek, bir hafta içinde eğitiminin başlayacağı için beraatini talep etti. Güzel, "Olay günü aracı, evin önüne tekerlekler kaldırıma gelir biçimde nizami bir şekilde park edip el frenini çektim. Vitese de taktıktan sonra eve girdim. 8-10 dakika sonra yüksek bir ses duydum. Balkona çıkınca bizim aracımız olduğunu gördüm. Aşağıya indim ve aracın park ettiğim yerde olmadığını, 20-30 metre ileride bir duvara çarpmış olduğunu gördüm. Oraya doğru yöneldiğimde aracın çocuğa çarptığını gördüm. Fenalaşıp, bayıldım. Çok üzüldüm ancak benim ihmalim yok, beraatimi talep ediyorum" dedi.



Güzel'in avukatı Nahit Yaman da müvekkilinin polislik sınavlarını kazandığını belirtip hayatını kaybeden Mihrimah'ın olayın olduğu saatlerde ebeveynlerinin gözetiminde olması gerektiğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.





SAVCI TUTUKLU KALSIN DEDİ, HAKİM TAHLİYE ETTİ

Davada kızını kaybeden Ali Akalın'a da söz verildi. Şikayetini yineleyen Akalın, "İşten eve gelmiştim. Kızım ve eşim dışarı çıkacaklardı. Bu sırada kızımın arkadaşı seslendi. Bunun üzerine kızım, 'Anne ben arkadaşımın yanına gideyim. Sen sonra gelirsin' diyerek, evden çıktı. Birkaç dakika sonra kaza haberini aldık. Orada bayılmışım. Şikayetçiyim" dedi.



Akalın ailesinin avukatı Haluk Peydahlıoğlu, savcılık soruşturmasında tanıklarının çağrılmaması nedeniyle keşif talep edip, tanıkların keşif mahallinde dinlenilmesini istedi. Peydahlıoğlu ayrıca, aracın park halinde olmadığını, içinde 2-3 kişi ile hızlıca geldiğini savundu.



Konuşmaların ardından savcı, suçun vasfı ve mahiyeti gereği elzem olarak görülen keşif sonrasına kadar sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Verilen aranın ardından karar açıklandı. Hakim sanığın tahliyesine, olay yerinde trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.