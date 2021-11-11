Torbalı’da bir garip atama

İZMİR'DE CHP'li Torbalı Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda meclis üyesi olan Özkan Yıldız, geçtiğimiz günlerde Giresunlular Derneği'ne yer tahsis ettiği gerekçesiyle 20 Ekim Çarşamba günü Başkan Mithat Tekin tarafından görevden alınmıştı. Yıldız, sürece ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermişti.

Özkan Yıldız'ın görevden alınmasının ardından, ilçe başkanlığı kriziyle gündeme gelen Belediye Başkanı Mithat Tekin, Ankara'ya çağrılmıştı. Bu süreçte flaş bir gelişme yaşandı. Tekin, görevden aldığı Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız'ı yeniden görevine iade etti. Tekin il dışında olduğu için atama kararını Belediye Başkan Vekili İlker Yıldız'ın imzalaması da dikkat çekti.