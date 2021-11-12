Emsal artışın değişmesine tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis oturumunda belediyenin depremden etkilenen bölgelerle ilgili emsal artışı önerisi komisyonlara sevk edildi. Komisyonda görüşülen maddenin detayları belli olurken, ada bazlı emsal artışına yer verilmediği anlaşıldı. 'K sınırları' ibaresinin yer almaması sonrası az hasarlı yapılarda da dönüşümde soru işareti oluştu.

İzmir Depremzedeleri Derneği Başkanı Haydar Özkan, kararın yanlış olduğunu belirtti. Yüzde 30 isteyen depremzedelerin daha önce yüzde 20'ye ikna olduğunu hatırlatan Özkan, "Bu emsal fiyat artışları ile yüzde 10'lara geriledi. Bunun üzerine gidip 68 bin bağımsız birim için alınan karardan geri adım atılmasını ve bizlerin nasıl görmezden gelindiğini anlamıyoruz. Bu 68 bin aile nasıl yok sayılır" dedi.

KARARIN kabul edilmesi halinde depremzedelerin tavrının net olacağını belirten Özkan, "Bunun dönüşü yok. Önümüzde artık iki yol var. İkisini de yapacağız. Bunlardan biri Konak'ta bulunan Atatürk Meydanı'na çadır açarız ve orada kalırız. Bir diğeri de Ankara'ya yürürüz. CHP Genel Başkanı emsal kararını vermişti. Ancak şu an yapılan vermiş gibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.