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Haberler İzmir İzmir'de PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'de PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmanın PKK/YPG’ye yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

12.11.2021

İZMİR'DE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/ YPG adına silahlı eylemlere katıldığı belirlenen S.M'nin Menderes ilçesinde, A.M'nin ise Bornova'da olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler, salı günü sabah saatlerinde, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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