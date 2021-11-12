Kıyak ruhsata 2 yıl hapis istendi

İZMİR'DE imar rantının en yüksek olduğu ilçelerden biri olan Güzelbahçe'de CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günay'la ilgili savcıdan şok bir talep geldi. Günay'ın kendisine ait olduğu iddiaları öne sürülen ve şu an bir başka isimle işletilmekte olan eski La Folie isimli restorana imara aykırı yapılaşmasına rağmen ruhsat verdiği gerekçesiyle İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay da polise hakaretten ceza almıştı.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Savcı, Günay'ın görevi kötüye kullanmak suçunu işlediğini belirterek TCK 257/1 maddesince cezalandırılmasını istedi. Bu madde "Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü içeriyor.

Mahkeme, Günay'ın bilirkişi raporu ve savcı mütalaasına karşı yapacağı savunma süre istemesinin ardından duruşmayı önümüzdeki yıl Şubat ayına erteledi. Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın 2019'da Güzelbahçe'de karakolda olay çıkarıp polislere hakaret ettiği ve bu nedenle aldığı hapis cezası geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'a manşet olmuştu.