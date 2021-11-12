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Haberler İzmir PTT ile Aydem ve Gediz Perakende protokol imzaladı

PTT ile Aydem ve Gediz Perakende protokol imzaladı

PTT ile Aydem ve Gediz Perakende protokol imzaladı

12.11.2021

ÖDEME kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile PTT arasında tahsilat protokolü imzalandı. Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri, mobil vezne aracı, müşteri ilişkileri merkezleri, www. gediz.com ve www.aydemperakende. com.tr online işlem merkezleri, anlaşmalı banka ödeme kanallarının yanı sıra kendilerine en yakın PTT şubelerinden de elektrik faturalarını nakit olarak ödeyebilecek. Aydem Perakende ve Gediz Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Müşterilerimiz için ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla PTT ile önemli bir iş birliğine imza attık. Müşterilerimiz, PTT şubesinin bulunduğu her yerde herhangi bir masraf veya komisyon ödemeksizin fatura ödeme işlemini nakit olarak gerçekleştirebilecek" dedi.
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