Saygılı, tecrübelerini paylaştı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Kuzey Makedonya'da düzenlediği "Genç Yönetici Okulu" programına katıldı. Video konferans yöntemi ile gerçekleşen programda Başkan Saygılı, öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaştı. Bilal Saygılı, "Üniversite yıllarımdan bugüne kadar 'bu işi nasıl sağlam yapabilirim?' heyecanıyla düşünerek, emek vererek yolculuk yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Güç aktarım elemanları konusundaki en önemli ürün olan rulmanı, bugün firmamızın ismi olan Saygılı Rulman çatısı altında 35 yıllık tecrübeyle güzel noktalara taşıdık hamdolsun" dedi. Saygılı, gençlere etkinlikte "Hayallerinizi diri tutun. hayal kurmayı ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

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