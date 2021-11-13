CHP İlçe eski Başkanı da rüşvet şüphelileri arasında

İZMİR'DE CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında 2 müdürün de yar aldığı 6 belediye çalışanı ile gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP Kemalpaşa İlçe eski Başkanı M.A'nın da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri iddia ediliyor.