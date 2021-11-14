Aliağa’da çevre skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı olan CHP'li Seda Öztüre ile ilgili çok konuşulacak bir skandal patladı. Öztüre'nin eşi olan ünlü işadamı Nezih Öztüre ve ailesine ait bir şirketin Aliağa Bozköy'de zeytin ağaçlarını keserek burada bir TIR garajı ve lojistik merkezi yaptığı belirtildi.

'ÇEVRE KİMLERE EMANET!'

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden dönem arkadaşı olan Nezih Öztüre'nin eşi Seda Öztüre, 2019 seçimlerinde Urla'dan belediye meclis üyesi seçilmişti. Zeytin ağaçlarının geçtiğimiz yıllarda kesildiğini ortaya koyan uydu fotoğraflarını Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gösteren AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, detayları Yeni Asır'a anlattı.

Boztepe, "İzmir'de çevrenin kimlere emanet olduğu görülüyor! Seda Hanım, Urla Belediyesi'nin ilçede özel planlama alanındaki mezbeleliklerin olduğu yere yapacağı projeye karşı çıkan isimlerden biriydi. Ancak kendi ailesinin yaptığı bu fotoğraflarda görülüyor. Çevre komisyonu başkanının eşi ve ailesine ait şirket Bozköy'de zeytinleri katletmiş. Büyük bir çelişki. Çevre duyarlılığına sahip tüm vatandaşları ve 3-5 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran CHP'lileri duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

'İSTİFASINI İSTEYEBİLECEKLER Mİ?'

TUNÇ Soyer ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e çağrıda bulunan AK Partili Boztepe, "Bakalım her zaman çevreden ve doğadan bahseden Soyer ve Yücel bu skandalın ardından Seda Öztüre'nin istifasını isteyebilecek mi?" diye konuştu. Seda Öztüre ise, "Seneler önce yapılmış bir şeydir o. Benim bilgim yok. Muhatap olmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.