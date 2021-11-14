Pazar yerinde vahşet

Ödemiş'te Bengisu Mahallesi Malazgirt Sokak'ta açılan semt pazarında çalışan Nebi Kara ile patronu İsmail Duran arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kara, patronu İsmail Duran'ı yere yatırarak tekmelemeye başladı.

ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Parasını alamadığı için öfkeden çılgına dönen işçi, daha sonra yerde hareketsiz yatan patronunun başını beton kaldırıma vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan İsmail Duran, pazar yerinde hayatını kaybetti. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan korkunç olayın ardından Nebi Kara olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'DEFALARCA PARAMI İSTEDİM'

Yapılan incelemelerin ardından İsmail Duran'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nebi Kara, jandarmada verdiği ifadesinde, patronuyla aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, parasını defalarca istemesine rağmen alamadığını söyledi. Tartışma sırasında Duran'ın kendisine küfür ettiği için öfkelendiğini söyleyen Kara, cinayeti bu nedenle işlediğini belirtti. 5 yıldır pazarlarda İsmail Duran'ın yanında çalıştığı öğrenilen Nebi Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVAL KONURALP