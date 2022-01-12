Depremzedelerin emsal artış talebine CHP’den ret

İZMİR Büyükşehir'in 2022'deki ilk meclis oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Tunç Soyer'in başkanlık yaptığı oturumda, İzmir depremi sonrasında yaklaşık 80 bin bağımsız birimde oluşan hasar kayıtlarıyla ilgili emsal artışları gündemde yer aldı. Bayraklı dışında Bornova ve Karşıyaka'da inşaat maliyetleri nedeniyle gelen fiyat yükünü karşılayamadığı için depremzedeler emsal artışı talebinde bulunmuştu.

Bayraklı Belediyesi'nin emsal artışı talebi İBB tarafından kabul edilirken, Bornova ve Karşıyaka'nın aynı talebi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

KONUYLA ilgili konuşan AK Parti Grup başkanvekili Özgür Hızal, "Depremde hasar gören ve can kaybına neden olan binaların tamamı 1999 öncesi ruhsatlı yapılardı. Bayraklı'da bununla ilgili çalışma yaptınız. Haklı olarak Karşıyaka, Bornova ve diğer ilçeler de önergeler hazırlıyor. Bayraklı'da ne yapıldıysa tüm ilçelerde de o yapılmalı" dedi. Öte yandan, Başkan Soyer, İzmir'deki oda temsilcileri ve AK Parti İzmir Milletvekillerinin Ankara ziyaretine, kendisinin davet edilmemesine ilişkin, "Gönül isterdi ki, arkadaşlar İBB Başkanı 'neden yok' desin. Bu hoş olmadı" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR