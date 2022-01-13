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İzmir'de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir’de, etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İHA

13.01.2022, 10:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022, 10:26

İzmir’de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir Valiliği tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada fırtınanın kent genelinde etkili olacağı, bu doğrultuda dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştı. Bugün de İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 09.05 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerimiz saat: 09.05 itibariyle geçici süre ile iptal edilmiştir. Yolcu vapuru seferlerimiz program dahilinde devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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