Büyükşehir’in şirketleri 545 milyon TL daha yuttu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önceki akşam Soyer'den gelen 5 ayrı önergeyle İZDENİZ, Grand Plaza, İZELMAN, İZULAŞ ve Ege Şehir Yapı Planlama şirketlerinin zararlarının kapatılması ve bu şirketlerin yaşayabilmesi için toplam 545 milyon lira daha aktarıldı. Sermaye artırımı yoluyla Grand Plaza şirketine 60, İZELMAN'a 75, İZULAŞ'a 200, İZDENİZ'e 160, Ege Şehir Yapı Planlama'ya da 50 milyon lira aktarılması kararlaştırıldı.

"GRAND PLAZA KAPATILSIN"

Meclis'te özellikle, Genel Müdürü Hasan İkat tarafından 2011 yılından bu yana 106 milyon lira zarar eden ve Yeni Asır'ın yaptığı haberlerle artık "Hasan'ın çiftliği" olarak anılan Grand Plaza şirketinin dev zararları büyük tepki çekti. Önceki akşam şirkete 60 milyon lira daha aktarılması talebinin görüşüldüğü Meclis Toplantısı'nda, İzmir'in en gözde yerlerindeki restoran ve kafeleri işleten ve bu mekanlarda yüksek fiyattan satış yapan bu şirketin zararının neden bir türlü kapatamadığı sorgulandı.

TOPLAMDA 134 MİLYON TL

AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Fikret Mısırlı, "Grand Plaza 2014'den beri bugüne kadar 134 milyon sermaye aktardık. Bunu 106 milyonunu azalttık. 106 milyon zarar etti yani. Temmuz ayı sonrası ciro kaybımız 45 milyon, personel için de 25 milyon, şimdiden öngördüğümüz 82 milyonluk açık var. Belediyenin fuar, restoran gibi tesis gerektiren ve gelir getirmesi düşük olan konularda zarar etmesi anlaşılabilir değil. Geliri 109 milyon, personel gideri 104 milyon. 'Grand Plaza gibi bir işletmeye ihtiyacımız var mı?' diye sorarım. Biz bu işletmeyi kapatsak bu kadar zarar etmesek" diye konuştu.

AK Partili Hüsnü Boztepe ise, Karışıyaka'da bulunan Yasemin Kafe'yi örnek göstererek, "Ben gitmeye korkuyorum. Menü fiyatları gerçekten korkunç. Böyle bir şirketin zarar etmesi ayıptır, günahtır, yazıktır. Fiyatlar piyasanın çok üstünde. İZULAS, ESHOT bunlar olabilir. Bunlara bir şey diyemeyiz. Grand Plaza zarar ediyorsa bu belediye kapısına derhal zincir vurmalı" dedi.

"İŞİN LÜKSÜNE KAÇIYORLAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "Bizim itiraz noktamız şu; birincisi, bu şirketler zarar ederken bu şirketlerin zarar gerekçesi. Özellikle Grand Plaza üzerinde söylüyorum. İkincisi; beceriksizlik ya da iş bilmezlik. Sonuç itibariyle bir ticari işletme işletiyorsunuz. Elbette ki muazzam karlar etmeyeceksiniz. Ama kamunun kaynaklarını da doğru kullanacaksınız. Bugün 'Nefes' diye tabir edilen İzmir Marina'daki işletmeye sizin 'arka sıradakiler' diye tabir ettiğiniz bir vatandaşın oturup çay içip yemek yemesi neredeyse imkansız. O kadar ciddi bir pahalılıktan bahsediyoruz" dedi.

ROTARY'YE DESTEĞE TEPKİ

ALSANCAK Rotary Derneği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14'ncüsünü düzenleyeceği Ulusal Genç Solistler Yarışması'nın Yarı Final konseri de tartışmalara neden oldu. Birinci olacak yarışmacıya 10 bin TL'lik ödül verilmesi ve etkinliğin birçok giderinin belediye tarafından karşılanması AK Parti ve CHP'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Burada hukuki bir protokol yok. Kaç kişiye konaklama hizmeti verilecek, ne yapılacak bir şey bilmiyoruz. Milyonun üzerinde para harcanacak. Zimmet tehlikesi söz konusu. Konu böyleyken siz bu şekilde bir anlaşma yapıyorsunuz. Sonra şirketler zarar ediyor... Eder tabi" dedi.

NİDA ALADAĞ- MERT ALPDÜNDAR