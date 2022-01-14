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Haberler İzmir Çeşme’yi fırtına vurdu

Çeşme’yi fırtına vurdu

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir yelkenli battı, bir motoryat alabora oldu. Önceki günden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

14.1.2022

Çeşme’yi fırtına vurdu

POYRAZ fırtınası nedeniyle Çeşme Yıldızburnu'nda, bağlı oldukları halatlardan kurtulan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı, bir motoryat alabora oldu. İsmet İnönü Mahallesi'ndeki parkta ise bir ağaç devrildi. ÖTE yandan İzmir Körfezi'nde de kıyıya vuran dalgalar, Göztepe sahilindeki yürüyüş yolunda taşkınlara neden oldu.

ORTACA'DA RESTORANLARI SU BASTI
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 gündür etkisini sürdüren yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dalyan Mahallesi'ndeki su kanalı yaklaşık 1,5 metre yükseldi. Kanal kıyısında bulunan bazı restoranlar sular altında kaldı. "Seksenli yıllarda sandallarla gezer, çizmelerle alışverişe giderdik" diyen tekne kaptanı Bekir Manav, "Bu sene de benzeri oldu. Sular yaklaşık 1,5 metre yükseldi, Köyceğiz gölünden akış devam ediyor" dedi. Yaz aylarında su seviyesinin 1,5 metre daha aşağıda olduğunu belirten turizmci Özay Akdoğan, "Deniz tarafından esen lodos rüzgarı suyu göle doğru basıyor ve derelerden gelen suların da etkisiyle su şişiyor. 5 bin 200 hektar büyüklüğündeki Köyceğiz gölünü bu kanal boşaltıyor, bu kadar yağmura taşması normal. Bereket lodos kesildi, birkaç gün içinde normale dönmesini bekliyoruz" dedi. ■ ADEM ÜLKER