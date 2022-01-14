İzmir sokaklarında 155 bin sahipsiz kedi ve köpek var

YASAKLI köpek ırklarının, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması işlemleri bugün sona erecek. Yasaklı türleri veya melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirildi.

1366 KİŞİ BAŞVURDU

Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için İzmir Tarım İl Müdürlüğü'ne 1366 hayvan sahibinin başvurduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek" dedi. Özen, kent genelinde sahipsiz olarak sokaklarda dolaşan köpek ve kedi sayısının da 155 bin olduğunun altını çizdi.

YASAKLI KÖPEK IRKLARI İÇİN SON GÜN

Kayıt sayısında yüzde 100 artış var.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, önceki gün Türkiye genelinde 5 bin 160 olarak açıklanan mikroçip uygulanarak kayıt altına alınan tehlike arz eden köpek sayısı, bir günde yüzde yüzün üzerinde arttı. Buna göre bin 411'i Ankara'da, 2 bin 714'ü İstanbul'da ve bin 366'sı İzmir'de olmak üzere, Türkiye genelinde toplam kayıt altına alınan köpek sayısı 12 bin 100'e yükseldi. En fazla tehlike arz eden ırk, İstanbul'da kayıt altına alındı.