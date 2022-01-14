İzmir’de neredeyse 70 yıllık müşterilerini hala tıraş ediyor

"HAYRINA GARİBANLARIN TIRAŞINI YAPAR"

Taner'in en eski müşterisi Selahattin Özbüker de "Dedem, babam, ben, oğlum ve torunum Şahin Usta'ya tıraş olur. Benim tıraş olmaya ilk başladığım yer burasıydı. Aciliyetim olduğunda başka yerlerde tıraş oluyorum ama genelde evimin altındaki berbere bile gitmem, buraya gelirim. Şahin Usta'nın eli hızlıdır. Eski belediye başkanları da ona gelip tıraş olurdu. Cilde daha faydalı olduğu için burada ustura ile tıraş oluyorum. Hatta benim bu dükkanda kendime ait usturam da var. Ustamız, benim usturamı başka kimsede kullanmaz. Havlum da ayrıdır. Ben geldiğimde usturamı kayışta bileyler ve beni tıraş eder. Allah ömür verdikçe buraya geleceğim. Ben gelemezsem o bana gelir. Bazı müşterileri vardır ki hastaneye gidip tıraş yapar. Vefalı bir esnaftır. Hayrına garibanların tıraşını yapar" dedi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BURAYA GELİRİM"

Şahin Taner'in aynı zamanda yeğeni olan müşterisi Muzaffer Demirhan, "Kendimi bildim bileli buraya gelirim. Ustamızın eli hafiftir. Tıraşı ustura ile yapar. Cilt usturaya alıştıysa ustura ile tıraş her zaman daha iyidir ama bazı müşteriler jiletle tıraş olmak isteyebiliyor. Ustamızın bütün müşterileri eskidir. Devamlı ona gelirler" ifadelerini kullandı.