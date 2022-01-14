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Haberler İzmir Soyduğu patronuna tehdit mesajı yolladı

Soyduğu patronuna tehdit mesajı yolladı

Karabağlar’da 4 gün çalıştığı oto servisinin sahibine ait 7 bin lirayla kayıplara karışan 18 yaşındaki Mert K. fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan patronunu tehdit etti. Mesajında, “Benim peşimi bırakın. Yoksa benimkiler ortadan kaldıracak. Mustafa gibilere koymaz yedi bin” diyen Mert K. aranıyor

14.1.2022

Soyduğu patronuna tehdit mesajı yolladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Mustafa Ali Uçar'ın (42) sahibi olduğu oto servisinde çırak olarak işe başlayan ve sadece 4 gün çalışan Mert K. (18), iddiaya göre işyeri ofisindeki para çantasından 7 bin lira çalıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra polis ekipleri soruşturma başlatırken, şüpheli Mert K'nin olay günü patronunun ofisine giriş çıkış yaptığı işyeri güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

PAYLAŞIMDA BULUNDU
Görüntülerde Mert K'nin önce işyerinin dışına çıktığı, kimsenin gelmediğinden emin olduktan sonra yüzünü gizleyerek ofise girip bir süre sonra koşar adımlarla çıktığı göze çarptı. Çevresine kendisini Mert Güneş olarak tanıtan Mert K'nin daha önce Balıkesir'de de benzer bir suça karıştığı ve halen polis tarafından arandığı iddia edildi.

Öte yandan polis tarafından aranan Mert K'nin olaydan sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunduğu, kendisine oto servisinden mesaj atıp fotoğraflarını paylaşan işyeri sahibinin ortağına, "Benim peşimi bırakın. Yoksa benimkiler ortadan kaldıracak. stafa gibilere koymaz yedi bin" dediği ortaya çıktı.

METİN BURMALI