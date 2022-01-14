Soyduğu patronuna tehdit mesajı yolladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Mustafa Ali Uçar'ın (42) sahibi olduğu oto servisinde çırak olarak işe başlayan ve sadece 4 gün çalışan Mert K. (18), iddiaya göre işyeri ofisindeki para çantasından 7 bin lira çalıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra polis ekipleri soruşturma başlatırken, şüpheli Mert K'nin olay günü patronunun ofisine giriş çıkış yaptığı işyeri güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde Mert K'nin önce işyerinin dışına çıktığı, kimsenin gelmediğinden emin olduktan sonra yüzünü gizleyerek ofise girip bir süre sonra koşar adımlarla çıktığı göze çarptı. Çevresine kendisini Mert Güneş olarak tanıtan Mert K'nin daha önce Balıkesir'de de benzer bir suça karıştığı ve halen polis tarafından arandığı iddia edildi.

Öte yandan polis tarafından aranan Mert K'nin olaydan sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunduğu, kendisine oto servisinden mesaj atıp fotoğraflarını paylaşan işyeri sahibinin ortağına, "Benim peşimi bırakın. Yoksa benimkiler ortadan kaldıracak. stafa gibilere koymaz yedi bin" dediği ortaya çıktı.

METİN BURMALI