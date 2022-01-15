Başkan İduğ’u korona kahramanı yaptılar

Bornova Belediyesi'nde 'böylesi görülmedi' detirten bir olay yaşandı. Korona virüse yakalanan ve hastalığı evinde hafif geçiren Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a bir haftalık karantinanın ardından belediyeye dönüşünde korona kahramanı gibi bir karşılama töreni yapıldı. Belediye çalışanları, bürokratlar, meclis üyeleri, muhtarlar, spor kulüplerinin temsilcileri ve CHP Bornova İlçe Örgütü, İduğ'u belediye binası önünde 'Geçmiş olsun Başkanım, aramıza hoş geldin" yazılı pankart ve çiçeklerle karşıladı. Coşkulu törene katılanlar Başkan İduğ ile birlikte "Hoş geldin 2022. Bornova Hepimizin" yazılı pastayı kesti ve İduğ ile hatıra fotoğrafı da çektirildi.

HAVAYA GİRİP GELECEĞİ PLANLADIĞINI SÖYLEDİ

COŞKULU karşılamayla havaya girip belediye binası önünde bir konuşma yapan Başkan İduğ, "Yoldaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanki seçim startı vermiş gibiyiz. Bu nedenle çok mutluyum. Bir hafta dinlenmek iyi geldi. Düşünme fırsatım oldu. 2022, 2023 yılı ve sonrasında yapacaklarımızı daha güzel planladım. Bunları sizlere açıklayacağım" dedi. Hastalığı sürecinde telefonunun hiç susmadığını ifade eden İduğ, "Türkiye'nin dört bir yanından sürekli telefon ve mesaj aldım. Hepiniz iyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum. Sağ olun" ifadelerini kullandı.