İzmir İZSU su kesintisi 15 Ocak Cumartesi

İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? sorusu sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları....
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ilçelerini ve saatlerini araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 15 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? sorusu sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları....
BAYRAKLI KÖRFEZ, ONUR
15.01.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ADALET MAH
15.01.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI OSMANGAZİ
15.01.2022 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME YALI
15.01.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ KÖYİÇİ, ŞİRİNTEPE
15.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
15.01.2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK
15.01.2022 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR
15.01.2022 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.