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İzmir İZSU su kesintisi 15 Ocak Cumartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ilçelerini ve saatlerini araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 15 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...