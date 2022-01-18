Serdar Aksoy’dan CHP’ye rant suçlaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Menemen Belediyesi'nde eski Başkan Tahir Şahin ve dönemin encümen üyeleri tarafından Menemenspor'a tahsis edilen ve oradan da üçüncü şahıs ve kuruluşlara kiralanan 172 gayrimenkulle ilgili şok bir karar çıktı. Bakanlık, eski Başkan Tahir Şahin ve dönemin encümen üyeleri hakkında 172 gayrimenkulle ilgili ayrı ayrı soruşturma izni verdi.

ÜÇ KATINA TEKRAR KİRALANDI

Menemen Belediye Başkanlığı sırasında hurda yolsuzluğu operasyonunda tutuklanıp serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Serdar Aksoy ise, Yeni Asır'a konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Menemen Belediyesi'nde başkan olduğunda, CHP'de görev yapan eski Başkan Tahir Şahin'in belediyenin 172 gayrimenkulünü tüzel kişilik olarak belediye ile ilgisi olmayan Menemenspor'a düşük fiyatlardan kiraladığını ifade eden Aksoy, "Üstelik bu gayrimenkuller kulüp tarafından belediyeden kiralandığı fiyatın onlarca katına üçüncü kişilere kiralanmıştı. Yıllık 33 bin liraya kiralanan yer 350-400 bin liraya başkasına verilmişti. Kulüp belediyeye ait değil ki, bir dernek. Farklı tüzel kişiliği var. Kulüpten belediyeye gelen kira da yok. Ben bunları tek tek tespit ettim ve 172 ayrı suç duyurusunda bulundum. Şimdi son gelişme olarak Şahin hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi ve soruşturma açıldı" dedi.

"ÜZERİNE GİTME" UYARISI

Daha Tahir Şahin görevdeyken CHP ilçe örgütünden birçok kişinin bu skandalı İl Başkanı Deniz Yücel'e anlattığını ama hiçbir işlem yapılmadığını ifade eden Aksoy, "Bunu görev yaptığım dönemde Deniz Yücel ile ben de paylaştım. Ben işlem yapacağım zaman bana 'Üzerine gitme' dedi. Halbuki bu Sayıştay raporlarında da yazıyordu. Üzerine gitme diye bir şey var mı?" diyerek CHP İzmir yönetimine tepki gösterdi.

"BU RANTA ORTAK MISINIZ?"

YAŞANAN diyaloğun ardından Deniz Yücel'ün, Tahir Şahin ile İl Başkanlığı'nda görüştüğünü belirten Aksoy, "Şahin CHP'ye dönmek istedi. Ayrıca Bedri Serter de o süreçte Tahir Şahin'in benzin istasyonuna gidip CHP'ye dönüşünü konuştu. Bedri Serter de olaydan haberi olmasına rağmen bunun için uğraştı. Tahir Şahin'i tekrar partiye almaya kalktılar. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Şahin'i kabul etmedi. O yüzden Şahin, Memleket Partisi'ne geçti. Şimdi ben Yücel ve Serter'e soruyorum: Bu ranta ortak mıydınız? Rantınıza mı engel oldum? Niye görmezlikten geldiniz? Niye bir duyarlılık göstermediniz. Zaten bana operasyonu yapan da CHP içindeki bu hizipti" ifadeleriyle CHP yöneticilerine seslendi.

ERHAN GÜLENÇ