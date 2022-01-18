Tekinalp ailesinin acı günü

Hafta sonu hayata veda eden Tekinalp Holding Kurucusu Mustafa Tekinalp (74), dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ve son üç gündür de yoğun bakımda tutulan Tekinalp, pazar günü öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Narlıdere Şehitlik Camii'ndeki cenaze töreninde oğulları Mehmet, Ahmet, Mehmet Ali ve Nuri Tekinalp, cami avlusunda konukları karşılayarak taziyeleri kabul etti.

TORUNLARI NÖBET TUTTU

Merhumun torunları Berfin, Baran, Rojda ve Fırat da dedelerinin tabutu başında dua ederek nöbet tuttu. Yıllardır inşaat, turizm ve AVM yönetimi sektöründe faaliyet gösteren Tekinalp Holding'in kurucusu Mustafa Tekinalp için gerçekleştirilen törene, ailenin yakınları, sevenleri, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Mustafa Tekinalp, camide kılınan öğle namazının ardından Narlıdere Mezarlığı'nda annesi Meryem Tekinalp'in yanına toprağa verildi.

■ ERCAN AKGÜN