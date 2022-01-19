Ata bebeğin kulağını evde şekillendirdiler

İZMİR'DE Tülay ve Burak Ataman çiftinin oğlu Ata bebek, kulağı kıvrık bir şekilde doğdu. Ailesi, doktorlarının önerisi ile vakit kaybetmeden evde uyguladıkları yöntemle kulaktaki kıvrıklık sorununu çözdü.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Bebeğin doğumunun ardından özellikle ilk 10 gün içerisinde antibiyotik emdirilmiş gazlı bezin şekillendirilerek kulak kıvrımlarını yeniden oluşturacak şekilde kulağın üstüne yerleştirilmesi gerekiyor" dedi. Anne Tülay Ataman, "Eğer uygulamayı yapmasaydık ileride genel anestezi ile ameliyat olması gerekecekti. Biz bu ameliyatın önüne geçmiş olduk. Ata da şu anda çok sağlıklı" dedi.