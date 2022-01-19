Bir açıklaman var mı Soyer?

Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Paris'e yerleştiği halde belediye şirketi Grand Plaza'da maaşa bağladığı Prof. Dr. Ayşen Uysal ile ilgili haberi, sosyal medyada da gündem oldu. Her fırsatta sosyal medya hesabından PR çalışması yapan Soyer'in haberimizden sonra twitter'daki her paylaşımının altına vatandaşlar, 'Buna bir cevabın var mı?', 'Bir açıklama yapacak mısın?' diye sorup tepki gösterdi.

'BU HABER DOĞRU MU'

CHP'li Tunç Soyer haberin çıktığı gün twitter hesabından 'Taşından toprağına emek, dayanışma, sevgi kokan şehir; İzmir' diye videolu bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma bir vatandaş, "Ahh sabah sabah düşen haberden belli oldu neden video paylaşıldığı" yorumunu yaptı. Yorumlar gelmeye devam ederken Soyer bu kez 'Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkını yakında açıyoruz' dedi. Buna karşılık bir vatandaş da çıkan haberi paylaşıp, "Milletin paralarını peşkeş çekin" diye yazdı. Soyer Seferihisar'ın Orhanlı Köyü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Çıkan haber küpürlerini yorumlarına ekleyen vatandaşlar Soyer'e, "Başkanım bu haber doğru mu? Açıklama yapabilir misiniz?", "Buna bir cevabın var mı?", "Sen nasıl olur da hdpkk'lı Ayşen Uysal'a maaş bağlarsın utanmadan" gibi sorular sordu.

'ANLAT TUNÇ EFENDİ'

Vatandaşlar, Altayspor Kulübü'nün 108. yaşını kutlayan Soyer'e, "Bu doğru mu Tunç Efendi?", "Bu yaptığın nedir Tunç Soyer çalışmayan birini maaşa bağlamak yazık bu millete haram zehir zıkkım olsun" derken, "Hakkari'de şehit olan bir askerle ilgili paylaşıma, "Anlat şu Ayşen'i Tunç Efendi" gibi yorumlar yapıldı. Soyer'in yoksullukla ilgili videolu paylaşımına ise, "O kadına para vermeyi bırakın ve daha bilmediğimiz nicelerine garibanlara verin yeter de artar" gibi sert yorumlar yapıldığı dikkat çekti.

VATAN PARTİLİLER BUGÜN PROTESTO EDECEK

VATAN Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, terör örgütü PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için KHK ile ihraç edilen Prof. Ayşen Uysal ile ilgili Tarihi İzmir Belediyesi önünde bugün saat 12.30'da açıklama yapacaklarını söyledi. Başkan Cengiz, "Bu bizi şaşırtan bir durum değil. Çünkü CHP-HDP ittifakı belli bir anlaşmanın ürünüdür. O anlaşma dahilinde de nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kişilerin ve HDP'lilerin kadrolaştırılması gibi İzmir'de de bunun olduğunu biliyoruz. Sağır sultan bile bunun farkında. Bu gerçekleri görüyoruz ve Vatan Partisi olarak bunlara sessiz kalmayacağız. Sadece merkezle değil, birçok ilçede herkes Tunç Soyer'den illallah etmiş durumda" dedi.

METİN BURMALI