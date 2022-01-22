Bakımı yapılmayan bisiklet can alıyordu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden' adıyla başlattığı projede, bakımları düzenli yapılmadığı iddia edilen bisikletlerden biri 17 yaşındaki gencin yaralanmasına neden oldu.

LİSE öğrencisi Ali Cengiz Atmaca, 18 Ocak günü İzmirli Bostanlı Yasemin Kafe yanındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bisiklet parkından kimliğini teslim etmek şartı ile form doldurup, bisiklet kiraladı. Atmaca bisikleti kontrol ettiğinde iddiaya göre ön takımının problemli olduğunu fark edip, görevliye bildirdi ancak görevli 'Seçmece yok' diyerek kendisine verilen bisikleti kullanmasını söyledi. Hatta Atmaca bisikleti kullanmadan önce ne olur, ne olmaz diye bisikletin ön takımını cep telefonu ile kayda aldı.

ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ

DAHA sonra başına gelecekten habersiz olan talihsiz genç, pedal atıp 100 metre ilerledikten sonra aniden bisikletin ön tekeri yerinden çıkıp fırladı. Atmaca da yüzüstü beton zemine düştü. Yerde hareketsiz yatan gencin imdadına çevreden geçen vatandaşlar yetişti. Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atmaca'nın yapılan sağlık kontrolünde üst 4 dişinin kırıldığı ve kökünden çıktığı, üst dudak içinde kesik ve deliklerin olduğu, yüzünün de 5 farklı yerinde sürtünmeye bağlı yanıklar olduğu kaydedildi.

OĞLUNUN ölümden döndüğünü Yeni Asır'a anlatan baba Caner Atmaca (39), ambulansa kimlik bilgisi verilmesi için belediyenin bisiklet parkındaki görevliden nüfus kağıdı istenince verilen tepkiyi sonradan duyduklarını ve şok olduklarını söyleyerek, "Oğlum orada ölüm kalım mücadelesi veriyor, belediye görevlisi 'Kimliği veremem', 'Şimdi bu bisikletin parasını kim verecek?' diyor. Yazıklar olsun. İlgili kurum ve ihmali bulunan görevliler hakkında Bostanlı Polis Merkezi'ne 'taksirle yaralama'dan şikayette bulunduk. Ayrıca avukatımızla dava açacağız" diye konuştu.

KASK DA YOK KORUYUCU EKİPMAN DA

PROJEDE duyurulmasına rağmen bisiklet kullanıcılarına kask ya da herhangi bir koruyucu ekipman verilmediği, bisikletlerin bakımlarının düzenli yapılmadığı iddia edildi. Bostanlı'daki tesisin sorumlusu olduğu belirtilen Mustafa Ç. isimli kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Samet Akboğa'nın yakın arkadaşı olduğu için göreve getirildiği de iddia edildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Hemşeri İletişim Merkezi'ne bisikletlerle ilgili sayısız şikayet geldiği öne sürüldü.

■ METİN BURMALI